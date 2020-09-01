اليوم السابع
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مدير الشركة المنتجة لعلاج كورونا: الشركات العالمية لديها ثقة فى الدواء المصرى

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:21 م
مدير الشركة المنتجة لعلاج كورونا: الشركات العالمية لديها ثقة فى الدواء المصرى علاج كورونا
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، عن أن دولا أفريقية كثيرة طلبت توفير علاج "ريميدسفير"، مضيفا أن الشركات العالمية في عدة دول بدأت تتصارع لإنتاج علاج كورونا، مشيرا إلى أن التنافسية بين الشركات العالمية في علاج كورونا لخدمة المريض.

وأضاف "طلعت"، في حوار عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشركات العالمية لديها ثقة في الدواء المصري، مستدركا أن فيروس كورونا ليس فيروسا جديدا وله صور كثيرة من قبل، وتم التعامل معه، مضيفا أن الرئيس السيسي صنع لنا سمعة طيبة كبيرة في دول العالم، ومشروع المدينة الطبية المتخصصة سبق جديد للإنجازات التي تحققها الدولة، لافتا إلى أن ما بين عامين أو أربع سنوات سيتم إنشاء لقاحات للطيور والدواء.

وشدد مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لـ علاج كورونا، على ضرورة توعية المواطنين للوقاية من الإصابة بكورونا، مضيفا أن مصر ضمن 3 دول في العالم في انتاج ريميدسفير، مضيفا أن نسبة الشفاء في مصر بشأن فيروس كورونا مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أن البروتوكول المصري لعلاج كورونا من أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم، لافتا إلى أن ريميدسيفير تم وصوله إلى هيئة الشراء الموحد، وأصبح متوفرا في التمويل الطبي بوزارة الصحة المصرية، مضيفا أن المريض يأخذ من 6 جرعات ولا يوجد أي استخدام له خارج المستشفى، محذرا من شراء ريمديسيفير من خارج المستشفى. 

 


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