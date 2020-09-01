محمد بن راشد: من مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل الإمارات

وكالات

استضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم الثلاثاء، عددا من الكوادر التعليمية والطلبة خلال يومهم الدراسي عن بعد، وذلك على هامش ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، أن التقدم والتطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن قامت على العلم وسوف تستمر بالعلم الذي يعد ضمانة لمستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية، حيث قال : " إنجازاتنا وتقدمنا منذ تأسيس دولتنا ،، قامت بفضل العلم والجد من مقاعد الدراسة ،، هي ضمان استمرارية نجاحاتنا نحو المستقبل.. ومن مقاعد الدراسة نؤسس ركيزة لبنيان مستقبل دولتنا والتعليم لن يتوقف سواء من المنزل أو المدرسة ".

كما أكد أن التعليم في الإمارات لطالما كان أولوية قصوى نسخر الجهود من أجلها ونحرص دوماً على تطوير المنظومة التعليمية ورفدها بعوامل النجاح والتقدم رغماً عن كل الظروف ولنا في العام الدراسي خير مثال على قوة نظامنا التعليمي وقدرته على الاستمرار بلا توقف في أصعب الظروف، حيث قال : " سيظل التعليم أولوية وغاية نسخر له ومن أجله كل الجهود،، وستظل عجلته مستمرة ولن تتوقف سواء من المنزل أو المدرسة لأنه المستقبل".

وأضاف : " استثمرنا في التعليم أعواما عديدة وأثبتت منظومتنا نجاحها وقوتها وجاهزيتها في أصعب الظروف وسنعمل لرفع قدرتها لمستويات أكثر تطوراً وابتكاراً".

وتوجه بكلمة للمشاركين في الاجتماع من طلبة ومعلمين وأولياء الأمور، حيث قال : " لولي الأمر نقول من عزيمتك نحن نتقدم ونبني الوطن،، وللمعلم نقول من عملك وإخلاصك نصنع المجد،، وللطالب نقول من حلمك وصفك ننطلق للمستقبل".