اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يضع خطة بالتعاون مع مديرية الأمن لإزالة التعديات

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:22 م
محافظ كفر الشيخ يضع خطة بالتعاون مع مديرية الأمن لإزالة التعديات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، خلال اجتماع بحضور اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، على خلفية اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال إزالة التعديات مستمرة، بصفة يومية، ولا تهاون فى إزالة التعديات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم وضع خطة لإزالة التعديات في المدن والقرى، بالتعاون مع مديرية الأمن، وسيتم إزالة التعديات بصفة يومية بالمراكز والقرى، يترأسها رؤساء المدن والمراكز الشرطية، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود تعديات لا على أراضى زراعية، ولا مخالفة بناء جديدة، أو أى بناء عشوائى مرة أخرى، وستكون هناك إجراءات رادعة لأى محاولة بناء على الأراضى الزراعية، وأنه وجه بسرعة رصد أى مخالفة، وإزالتها على الفور، فالدولة لن نسمح بهذا النزيف المستمر فى مساحة الأراضى الزراعية.

وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة،وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفورى وبحسم مع أى مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضى الزراعية يتم رصدها، وسيتم إحالة أى مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضي

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

إجراءات احترازية

تعديات

تصالح

مجلس محافظين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:05 م

صور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:40 ص

محافظ كفر الشيخ عن سقوط طفل فى بالوعة: "اللى اتسبب فى حاجة زى دى هيتعاقب"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:36 م

محافظ كفر الشيخ يؤكد تطبيق عقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:20 م

صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم العزل بمستشفى فوه ويتابع خطة التطوير

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة