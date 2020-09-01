محافظ كفر الشيخ يضع خطة بالتعاون مع مديرية الأمن لإزالة التعديات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، خلال اجتماع بحضور اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، على خلفية اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال إزالة التعديات مستمرة، بصفة يومية، ولا تهاون فى إزالة التعديات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم وضع خطة لإزالة التعديات في المدن والقرى، بالتعاون مع مديرية الأمن، وسيتم إزالة التعديات بصفة يومية بالمراكز والقرى، يترأسها رؤساء المدن والمراكز الشرطية، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود تعديات لا على أراضى زراعية، ولا مخالفة بناء جديدة، أو أى بناء عشوائى مرة أخرى، وستكون هناك إجراءات رادعة لأى محاولة بناء على الأراضى الزراعية، وأنه وجه بسرعة رصد أى مخالفة، وإزالتها على الفور، فالدولة لن نسمح بهذا النزيف المستمر فى مساحة الأراضى الزراعية.

وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة،وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفورى وبحسم مع أى مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضى الزراعية يتم رصدها، وسيتم إحالة أى مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضي