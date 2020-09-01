محافظ قنا يعلن استرداد 74 فدانا من أراضى أملاك الدولة

فريق المحافظات

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 239 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة، متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، موضحا أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 89 حالة تعد بالمباني على أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقوص وقـفط بمساحة إجمالية 30 ألفا و412 متر مربع، كما نجحت في إزالة 26 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمراكز قـفط ودشنا وقوص بمساحة اجمالية 74 فدانا و9 قراريط و1 سهم.

وأضاف أنه تم خلال الحملات أيضا إزالة 117 حالة تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقنا والوقف وقوص بمساحة 5 أفدنة و7 قراريط و12 سهما، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات مخالفة بناء عشوائي بمركز ومدينة قوص بمساحة 1430 متر مربع .

كما قرر المحافظ، قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نقل 3 مهندسين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وإحالتهم للتحقيق وذلك لإصدارهم ثلاث رخص مباني بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن .

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، وأكد الداودى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد المالي والإداري ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.

وأصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا القرار رقم 299 لسنة 2020 بندب ياسر أحمد محمد حمادي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة لمدة عام، موجها سكرتير عام المحافظة والجهات المختصة بتنفيذ القرار.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء عقب صدور قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم التي كانت تشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة للعمل سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة قنا .