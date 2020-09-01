اليوم السابع
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محافظ سوهاج: فتح جميع المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:43 م
محافظ سوهاج: فتح جميع المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية متحف سوهاج القومى
سوهاج _ محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إعادة فتح متحف سوهاج القومي وجميع المناطق الأثرية بالمحافظة بداية من اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء بشأن عودة السياحة الثقافية أول الشهر الحالي، بعد فترة إغلاق استمرت نحو 5 أشهر من منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19" .

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المناطق الأثرية سوف تعيد فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية والخارجية، لافتا إلى خفض الإشغالات فى كافة المرافق والمنشآت السياحية إلى 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قد أكدت على ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

 

متحف سوهاج القومى (1)
متحف سوهاج القومى 

 

متحف سوهاج القومى (2)
متحف سوهاج من الداخل 

 

معبد ابيدوس بالبلينا
معبد ابيدوس بالبلينا

محافظة سوهاج

تطهير

كورونا

الاماكن السياحية

متاحف

مواقع اثرية

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