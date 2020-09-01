محافظ دمياط: العقارات المخالفة بها شقق تصل لـ 2 مليون جنيه

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم اقامة العقارات المخالفة وقت الانفلات الأمني في 2012، مضيفة أنه تم منح فرصة للمخالفين لإزالة التعديات على أملاك المحافظة، مضيفة أن سعر الشقة بهذه العقارات المخالفة يصل إلى 2 مليون جنيه.



وأضافت في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التعدي على أملاك الدولة تعدي على أراضي الشعب، وقولنا للمخالفين من ستة أشهر يا جماعة أخلو التعديات ودي أملاك الدولة.



وتابعت، أن تم إنشاء كافتيريا مخالفة على أراضي المحافظة في عام 2012، لافته إلى انه تم إخلاء العقارات المخالفة ونقل الآسر بطريقة آمنة.



وكانت أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة و التصدى لمخالفات البناء.



وأكدت الدكتورة منال عوض فى بيان ، أنه تم إزالة 29 حالة بالزرقا وفارسكور ورأس البر خلال الحملة المُنفذة أمس.



وقالت محافظ دمياط أنه تم شن حملة مكبرة برئاسة اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، وبحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد كمال مساعد مدير الأمن للشئون المالية، العميد عمر الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر، الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر ومفتشى المباحث وغطاء أمنى من قيادات مديرية الأمن.