محافظ بورسعيد: إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة و19 مزرعة سمكية مخالفة

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أحياء المحافظة نجحت في تنفيذ ٤٥ حالة إزالة فورية بالبناء المخالف والعشوائي ومخالفات تنظيم علي أراضي وأملاك الدولة بواقع 18 قرار إزالة بحي المناخ و17 الضواحي من ضمنها مخزن مقام بالمخالفة علي مساحة 850 م بالإضافة إلي 9 قرارات بحي الزهور إلي جانب إزالة 19 مزرعة سمكية مخالفة بمساحة 90 فدان بجنوب المحافظة، مشيرًا إلي أن استمرار الحملات بكل قوة وحسم للقضاء علي كافة التعديات على أملاك الدولة وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.