محافظ بنى سويف يترأس انعقاد اللجنة الدائمة لاختيار قيادات بالقطاع الزراعى

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، انعقاد اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، والتى يرأسها المحافظ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، اللواء هشام شادى السكرتير العام، والمستشار نادى عبد اللطيف المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء اللجنة من أساتذة الجامعة الأكاديميين المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية واللغة الإنجليزية والحاسبات والمعلومات، وفى حضور مسئول اللجنة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات الأستاذ أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وانعقدت اللجنة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف قيادية بدرجة "مدير عام" وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وهى وظائف " مدير عام شؤون التعاون الزراعى، مدير عام إدارة الواسطى الزراعية،مدير عام إدارة سمسطا الزراعية".