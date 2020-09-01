محافظ بنى سويف: نعد من أكثر المحافظات حلا لشكاوى المواطنين

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن تطبيق "بنى سويف معاك" هو تتويج للمجلس الاستشاري للشباب الذى شكلته المحافظة خلال الفترة الماضية، وقام بعمل هذا التطبيق الشباب في بنى سويف، موضحا أن بنى سويف تعد من أكثر المحافظات التي تحل شكاوى المواطنين التي تأتى لها.
وأضاف محافظ بنى سويف، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تطبيق بنى سويف معاك هو موجه بشكل فعلى لأهالى بنى سويف، وهو ليس فقط منصة للشكاوى ولكن أيضا يضم كل ما تريد معرفته عن بنى سويف.
ولفت محافظ بنى سويف، إلى أن هذا التطبيق يتيح للمواطن في المحافظة تصوير شكوته وإرسالها عبر التطبيق للمسؤولين، والتطبيق لا ينظر في الشكاوى فقط ولكن أيضا يتابع طرق حلها، حيث سيقوم بمتابعة ما تم بالفعل ويعطى رد فعل ويبلغ صاحب الشكوى ما تم في شكوته.
محافظ بنى سويف: نعد من أكثر المحافظات حلا لشكاوى المواطنينالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:20 م
محافظ بنى سويف
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أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن تطبيق "بنى سويف معاك" هو تتويج للمجلس الاستشاري للشباب الذى شكلته المحافظة خلال الفترة الماضية، وقام بعمل هذا التطبيق الشباب في بنى سويف، موضحا أن بنى سويف تعد من أكثر المحافظات التي تحل شكاوى المواطنين التي تأتى لها.
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