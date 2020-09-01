محافظ المنيا يناشد المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح قبل 30 سبتمبر

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020 ، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020 ، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ أنه لامد لفترة التصالح فى مخالفات البناء ، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين أمس ، ونهاية سبتمبر هى الفرصة الأخيرة للتصالح ، وعقب ذلك سيتم الازالة الفورية ، و ناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع للتوجه الى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وتواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، دعوة المواطنين للإسراع فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك من خلال عمل لقاءات مع المواطنين اثناء عملية حصر المبانى المخالفة والتى لم تتقدم للتصالح، وحثهم على سرعة التقدم تجنبا لحدوث اعمال الازالة لتلك المبانى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.

وفى نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة بنطاق المركز والمدينة، حيث تم خلال الحملات إيقاف اعمال بناء مخالفة للقانون 119 لسنه 2008 بقرية دمشير، وتم التحفظ على صاحب العقار وعلى معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويلة للنيابة العسكرية، كما تم إزالة حاله تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية تله.

كما نفذت الوحدة المحلية للبرجاية اليوم حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد 13 حالة بمساحة 1891 متر.

وفى سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركزى مطاى ومغاغة بالمنيا، من إزالة حالتى تعد بالبناء المخالف والعشوائى والمخالف لأحكام القانون، والتى تم رصدهما عن طريق وحدة المتغيرات المكانية.