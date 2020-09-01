محافظ المنيا يتفقد سير عمل طلبات التصالح في مخالفات البناء

المنيا - حسن عبد الغفار

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم، جولة تفقدية على المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركزي أبوقرقاص وملوي، لمتابعة استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وانتظام سير العمل والتأكد من مدي تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، والدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص.

حيث تابع المحافظ، انتظام العمل بالمركزين ، حيث شهد اقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، وكلف المحافظ رئيس مدينة ابوقرقاص بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلي وعمل استراحات خاصة للمواطنين، مشدداً الا يتم انتهاء العمل الا بعد استيفاء جميع أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح.

شدد المحافظ، على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والخاصة بالتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا انه انتهي عصر البناء على الاراضي الزراعية ، ولن نخسر مترا واحدا من تلك الاراضي ، مشيرا الي ان جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، حيث ان الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين حتى لا يتم التعدي على الأراضي الزراعية.

التقي المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع لكافة ملاحظاتهم ، واكد ان اخر موعد لسداد جدية التصالح بنسبة الـ 25% لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة، مؤكدا أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

ناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع في التوجه الى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

في سياق أخر قدم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لاسرة الشهيد مجند وليد أبوحسيبة ، بمسقط راسه بعزبة جاد الله التابعة لمركز ملوي، والذي استشهد في شمال سيناء أثناء أداء الواجب الوطني ورافق المحافظ ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أحمد السايس، رئيس المركز، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولي عز وجل أن يتقبله عنده من الابرار الشهداء، واكد أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

وأشاد المحافظ بقوة إرادة وعزيمة الشعب المصري، ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.