محافظ المنيا : ضبط مصنع لمنتجات الألبان غير مرخص.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالاستمرار فى تنفيذ حملات الإزالة على المبانى المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية والإزالة الفورية لتلك المباني، مؤكداً على تطبيق القانون حيال المخالفين والعمل على ترسيخ هيبة الدولة، مع حث المواطنين أثناء عملية حصر المبانى المخالفة والتى لم تتقدم للتصالح، على سرعة التقدم تجنبا لحدوث أعمال الإزالة لتلك المبانى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.

أشار المحافظ، إلى أن هناك تكليفات من قبل القيادة السياسية لتنفيذ حالات الإزالة الفورية لمن يخالف القانون، مشيراً إلى أنه لا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدا أن آخر موعد لتقديم التصالح هو نهاية سبتمبر، وعقب ذلك سيتم الإزالة الفورية.

قال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمدينة المنيا، نفذت حملة إزالات مكبرة على عدد من المنازل المخالفة وأحد الأبراج المخالفة بحى جنوب المدينة، وتم تنفيذ الإزالة الفورية للأدوار المخالفة وتطبيق القانون، وأثناء حملة الإزالة تمكنت الوحدة المحلية من ضبط مصنع للألبان غير مرخص، يزاول نشاطه الإنتاجي، حيث تم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه بجانب تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون تسعى الوحدة المحلية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة عن الدولة، مؤكدا ان جهود الوحدة المحلية مستمرة فى تنظيم الحملات بصفة دورية.