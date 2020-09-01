محافظ المنوفية: نهاية سبتمبر آخر موعد لتلقى طلبات التصالح وإزالة فورية بعد انتهاء المدة

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن 30 سبتمبر الجارى آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لازالة كافة الحالات المخالفة التى لم تتقدم بطلبات تصالح ، والتى لا ينطبق عليها شروط القانون وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

وتواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة على مدار اليوم وخلال جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت فى إستقبال طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

فيما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل إنتهاء المدة المحددة لحين السير فى باقى الإجراءات القانونية ، مشدداً على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من إنتظام سير العمل وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.