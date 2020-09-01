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محافظ المنوفية: النزول بدرجات القبول بالثانوى العام لـ245 بدلاً من 250 درجة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:54 م
محافظ المنوفية: النزول بدرجات القبول بالثانوى العام لـ245 بدلاً من 250 درجة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على النزول بمجموع القبول بالثانوى العام بالمدارس الرسمية " عام ، ورياضى " والثانوى الخاص لعام 2020/2021 من (250) درجة إلى (245) درجة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لإستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التى لم تكتمل الكثافات بها.

 

وأوضح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن هذا القرار جاء فى ضوء عدم إكتمال الكثافات المقررة بالكثير من المدارس الثانوية ، مشيراً إلى أن عدد الفصول المتاحة (628) فصل دراسى وعدد الطلاب المفترض قبولهم (31400) طالب وأن عدد الطلاب المتقدمين فعلياً ما يقرب من (25447) طالبا.

 

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على مستقبل أبنائه الطلاب من أبناء المحافظة ورغبتهم فى الإلتحاق بالثانوى العام حفاظاً على مستقبلهم، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

 

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق واعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021، وقد بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضى (250) درجة والثانوى العام الخاص (252) درجة وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة.


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