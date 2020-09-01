محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بشبرا الخيمة وبنها

القليوبية إبراهيم سالم

شن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة أدوار لبرج مخالف بدون ترخيص مبنى على مساحة 900 متر بشارع ترعة النحاس ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع إزالة مبنى مكون من أرضى ودور علوى مخالف بدون ترخيص علي مساحة 111متر بشارع نبيل السباك متفرع من شارع أحمد عرابي بمنشية عبد المنعم رياض بحي غرب شبرا الخيمة.

وفى نفس الوقت تابع لمحافظ، إزالة خمسة أدوار مخالفة بدون ترخيص ببرج مكون من 15 طابقا بمنشية النور على مساحة 400 متر.

وتابع المحافظ أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدى بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، وهذا بحضور من الجهاز التنفيذى، الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والدكتور عثمان شعلان رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومن القيادات الأمنية اللواء أحمد السيد نائب مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء حاتم غنام مساعد مدير الأمن، واللواء محمد عز مساعد مدير الأمن لفرقة بنها، واللواء أحمد مجاهد مساعد مدير الأمن، والعميد عبد المنعم وهدان مدير النجدة بالقليوبية، والعميد سيد الرصاص مأمور قسم أول بنها، والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة.

وأوضح "الهجان"، أن هذه الحملات شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الشرطية بمديرية أمن القليوبية، مع اتخاذ الإجراءات الحازمة مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية، وذلك بهدف الحفاظ على حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.

وناشد المحافظ، المواطنين عدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وكشف عن شن حملات يومية مكبرة غير مسبوقة بكافة المدن مدعومة بقوات تأمين من مديرية أمن القليوبية لإزالة التعديات ومخالفات البناء، موضحاً أن الوحدات المحلية بكافة المدن بالمحافظة تستقبل طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الأمن، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مباشر وعلى مدار الساعة مع اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، لدعم جميع حملات الإزالة بكل المدن بكل ما تحتاجه من قوات تأمين لتنفيذ القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لكل مواطن يتقدم للتصالح وفقاً للإجراءات القانونية.