محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مشروعات بتكلفة مليار و965 مليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم، عدداً من المشروعات والمنشآت الجديدة، كما قاما بتفقد ووضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات إلى جانب مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد، وذلك ضمن مشاركة جامعة بنها في احتفالات العيد القومى للمحافظة واحتفال جامعة بنها بمرور 15 عاما على إنشائها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، والدكتور محمد سعيد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور محمود مغربي عراقي عميد كلية الزراعة، والدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور، والدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور طارق عيسوي المدير العام لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة الوافدين بالجامعة، وفاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والتنمية، ورفعت نان داود أمين الجامعة للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

وبدأ محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها جولتهما بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مبنيين مدرجات بأرض الجامعة بالعبور على مساحة 5500 متر مربع بتكلفة 181 مليون جنيه، ويتضمن المشروع 20 مدرج سعة المدرج الواحد 250 طالبا و30 غرفة لأعضاء هيئة التدريس، كما يتضمن جراج ومخازن لوجستية للجامعة، كما افتتحا المنشآت الخارجية والأسوار وبوابات أرض العبور بتكلفة 51 مليون جنيه بطول 2400 متر طولي، ويتضمن المشروع إنشاء 8 بوابات وسور خارجى محيط بأرض الجامعة التى تبلغ مساحتها 92 فدانا مزودة بكاميرات المراقبة.

وتابع المحافظ ورئيس الجامعة الجولة بافتتاح حمام السباحة بمركز إعداد القادة بمشتهر بتكلفة 12 مليون جنيه والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة طلاب الجامعة وكلية التربية الرياضية ويتضمن مبنى مكون من دورين وغرف الملابس.

كما شملت الجولة، وضع حجر أساس تجديد ملاعب كلية التربية الرياضية ونادي أعضاء هيئة التدريس بتكلفة 15 مليون جنيه ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم ومضمار و2 ملعب خماسي أحدهما نجيل صناعي والآخر ملعب ترتان متعدد، 2 ملعب كرة طائرة وكذلك تجديد نادي أعضاء هيئة التدريس وإنشاء سور لحماية الطلاب.

كما قام محافظ القليوبية ورئيس الجامعة بوضع حجر أساس مبنى المعامل المركزية والمقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 78 مليون جنيه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.

وتابع "الهجان" و"السعيد" الجولة بافتتاح المصاعد الجديدة بمستشفيات بنها الجامعية والتى شملت افتتاح 5 مصاعد (4 بمبنى الجراحة – وواحد بمبنى السكن ) بتكلفة 9.2 مليون جنيه، كما افتتحا أيضا جهاز تشغيل الأشعة المقطعية بتكلفة 10.5 مليون جنيه، جهاز تفتيت الحصوات بدون تخدير بتكلفة 8.5 مليون جنيه.

واختتم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها الجولة بوضع حجر أساس مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد والمقام على مساحة 9033 متر مربع ويتكون من 2 بدروم – دور ارضي – 7 أدوار متكرر بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.

ومن جانبه قال "الهجان"، إن العلاقة بين المحافظة والجامعة وطيدة وتعتبر الجامعة هي بيت الخبرة لها، مشيرا إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها من أجل تقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالي محافظة القليوبية.

وأشاد محافظ القليوبية بحجم المشروعات التى تقام على أرض جامعة بنها لخدمة أبناء المحافظة، مؤكدا أن الجامعة تمتلك خبرات وبنية تحتية قوية، والذى من شأنه تطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية.

وأكد "الهجان" أن القليوبية من بين المحافظات التي لها نصيب كبير من تنفيذ المشروعات تخطي الـ 35 مليار جنيه خلال الست سنوات الماضية، ونتج عن ذلك طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.

ومن جانبه أعرب "السعيد"، عن سعادته وأسرة جامعة بنها لمشاركة شعب القليوبية احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة، مقدما التهنئة للواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية وأهالي المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى الـ 152للمحافظة، مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية.

وأشار "السعيد" إلى أن جامعة بنها تشهد حاليا طفرة كبيرة فى المشروعات الإنشائية الجديدة فى مقر الجامعة بالعبور وبنها والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المستشفى التخصصي والذي يعد إنجازًا طبيًا،ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

افتتاح أحد المشروعات



افتتاح غرف العمليات الموحدة بمستشفى بنها الجامعى



إهداء درع الجامعة للمحافظ



حمام سباحة مشتهر



محافظ القليوبية خلال الافتتاحات



محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها مع العاملين بالمشروعات



وضع حجر أساس مبني المعامل المركزية