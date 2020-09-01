محافظ الفيوم يعلن إمكانية سداد قيم التصالح فى مخالفات البناء بتمويل بنكى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن التعاون مع البنك الأهلي المصري في توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، على فترة تصل إلى 10 سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع المحاسب أشرف حافظ المدير الإقليمي للبنك الأهلي، والمحاسب علاء البولاقي مدير عام فرع البنك الأهلي بالفيوم، لمنح تمويل مالى للمواطنين الراغبين في التعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات منح التمويل المالي من قبل فرع البنك الأهلي بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة في سداد قيم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقاً لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.
ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلي البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.
كما وجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، مؤكداً على مسئولي البنك في تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد في 30 ستمبر الجاري.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك في إنشاء فروع جديدة بمراكز اطسا ويوسف الصديق وسنورس، وكذا توفير ماكينات الصراف الآلي تخفيفاً على المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير أماكن بعدد من مقرات الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.
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