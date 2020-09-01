اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يكرم الثانية على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:15 م
محافظ الغربية يكرم الثانية على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية جانب من التكريم
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم الدكتور طارق وحمي محافظ الغربية ، الطالبة ريهام عصام بدير، الطالبة بمدرسة كفر سالم النحال التجارية المشتركة بمركز السنطة ، ومنحها شهادة تقدير ودرع المحافظة وهدايا عينيه ، وذلك لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، وأكد محافظ الغربية أن ريهام وغيرها من الطلاب المتفوقين هم مستقبل مصر ونهضتها ، وتمني لها مزيد من التفوق والنجاح في حياتها الجامعية القادمة.

وطالب المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية باستمرار تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب المتفوقين والموهوبين بجميع المجالات وذلك لبناء جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.


اخبار عاجله

محافظ الغربية

الدبلومات الفنيه

أوائل الدبلومات الفنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة