محافظ الشرقية يسلم وحدتين سكنتين للأسر الأولى بالرعاية

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عقدى وحدتين سكنتين من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لسيدتين الأولى تدعى (ح .أ.ع) والأخرى تدعى (ك.ع.أ)، وذلك نظراً لظروفهما العائلية والإجتماعية الصعبة، وكانت السيدتان قد تقدمتا بطلب لمحافظ الشرقية عن طريق مكتب خدمة المواطنين وخلال جولته بمدينة بلبيس لتوفير مسكن لائق لهما ولأسرتيهما الصغيرة.

أصدر المحافظ توجيهاته للمهندسة عبير عبدالقادر مدير إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لإجراء البحث الإجتماعى اللازم للمذكورتين وفحص حالتيهما لبيان مدى أحقيتهما فى الحصول على الوحدتين السكنيتين، ليقوم محافظ الشرقية بإستقابلهما بمكتبه بالديوان العام وتسليمهما عقدى الوحدتين السكنيتين بناحية النوافعةبفاقوس، وبالمجاورة (52) بمدينة العاشر من رمضان.

أكد المحافظ أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالمواطنين بصفه عامة وللأسر الأولى بالرعاية من أبنائها بصفة خاصة وتسعى جاهدة لتوفير سبل الراحة المعيشية والعدالة الإجتماعية التى تحقق لهم الحياة الكريمة.

أعربت السيدتان عن إمتنانهما وتقديرهما لإستقبال المحافظ لهما اليوم وتسليمهما عقد الوحدتين السكنيتين المخصصتين لكل منهما وذلك تلبيه لرغبتهما ولظروفهما الإجتماعية والعائلية الصعبة.



محافظ الشرقية يسلم الوحدتين السكنيتين