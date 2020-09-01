محافظ الشرقية يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث مشاكل المستثمرين

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية في حضور سعد الفرماوي ، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي ، خبير التنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والمهندس محمد الصافي ، السكرتير العام المساعد والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام والمهندس عادل عبد العزيز ، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومديري إدارتي الشئون القانونية والأملاك وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لترفيق منطقة بلبيس الصناعية ليوجه المحافظ بوضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق، لتهيئة الأجواء أمام المستثمرين ولتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ، وخلال الاجتماع طالب المحافظ بإعادة تقييم سعر متر الترفيق بمنطقة الـ 19.6 فدان لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

كما ناقش الإجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من ( فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط) وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للإستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

أشار محافظ الشرقية ، إلى أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين .