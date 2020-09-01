محافظ الشرقية: لن أسمح بالتعدى على شبر واحد من أراضى الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة لن تسمح بأى بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدى وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى والإزالة الفورية لها، مشيراً إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح بتنفيذ القانون وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار قامت الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع مركز شرطة ههيا بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 22 حاله تعدى بمساحة 2755 مترما بين أسوار ومبانى بالدبش الأبيض ومبانى خرسانية بالاعمده والطوب الأحمر كما تم قطع المرافق عن المبانى المخالفة بواسطة عمال ومشرفى قسم الإنارة العامة وباستخدام سيارة برج الكهرباء بمجلس المدينة وذلك بالوحده المحليه المحمودية.

وقام المهندس حمدى نصر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بحملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وأسفرت الحملة عن إزالة 1 حالة لتعديات على أراضى أملاك دولة بمساحة 50 م طولى لحيازة مساحة 300 م مربع سور من ثلاث اضلاع بنطاق قرية البورى التابعة للوحده المحلية بالفرايحة وتم إزالة السور بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما قام المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة ازالة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق بالتعاون مع مركز الشرطة فتم ازاله لحالتين تعدى الحالة الأولى عباره عن إزالة كلية لكافيه على الطريق الدائرى - بعزبة عمران و الأخرى عباره عن ملعب خماسى وكافيه صاج مجاور للملعب بقرية كفر الجنيدى بمساحة إجمالية 9 قراريط ونصف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.