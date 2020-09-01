محافظ الدقهلية يكلف نائبه بمراجعة تراخيص البناء ومطابقتها للاشتراطات

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب لمحافظ، برئاسة الاجتماع الأسبوعى للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال، وذلك بحضور اللواء سيد سلطان نائب مدير امن الدقهلية، والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، و نقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا، وقد تقرر خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات التامينية اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة للمنشآت المخالفة وإعادة فحص التقارير الفنية الخاصة بها.

وأضاف نائب المحافظ أن المسئولية كاملة تقع على عاتق رؤساء المدن والأحياء لتنفيذ أعمال التأمين للعقارات المجاورة للعقارات المخالفة، ودون استكمال أعمال البناء وطالب نائب المحافظ اللجنة الفنية للحصر والمراجعة بضرورة الإخطار بكافة الإجراءات الفنية بشكل جماعى من قبل رئاسة المدن والأحياء.

وقال انه تقرر سرعة الانتهاء من التقارير الصادرة عن جهاز التفتيش الفنى بشأن متابعه أعمال البناء فى نطاق شرق وغرب المنصورة ومدينه طلخا، كما تقرر قيام أساتذة كلية الهندسة أعضاء لجنه المراجعة لأعداد تقرير عن مدى الخطورة وما يلزم من إجراءات لتأمين احد العقارات الصادر لها ترخيص وذلك فى إطار التعاون مع جامعة المنصورة.

كما تقرر خلال الاجتماع انه فى حاله ثبوت ما يخالف الترخيص بالعقار الجارى تنفيذه يتم على الفور إيقاف أعمال الرخصة ويقوم رئيس الوحدة المحلية المختصة بأخذ الإقرارات اللازمة على صاحبة بعدم السير فى استكمال اعمال البناء والمتابعة الجادة من قبل رئيس الوحدة المحلية مع سرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفة.