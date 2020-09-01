محافظ البحيرة: استمرار المتابعة الميدانية والمرور على المعديات النهرية ب

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد أنه سيتم إيقاف ومصادرة الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها والتأكد من تواجد صاحب المعدية والمسئول عن تشغيلها بصفة مستمرة حرصاً على أمن وسلامة المواطنين .

وقال أن ذلك تنفيذاً لتلك التوجيهات تنفذ جميع الوحدات المحلية المتواجد بها معديات وعبارات ، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملات مستمرة ويومية لمتابعة المعديات النهرية بنطاقها، للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية ، وسريان رخصة الملاحة.

في سياق أخرقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة أ كامل غطاس واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب قطعة أرض من مستثمر غير جاد بمنطقة البحر الفارغ باجمالى مساحة 7014 فدان والحجز الإداري علي المعدات الموجوده بهاحيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة)

أطلق فرع المجلس القومى للمرأه بالبحيرة برئاسة ذكيه رشاد مقررة الفرع حملة توعيه تحت شعار " قف .. سنهزم فيروس كورونا " بدأت اليوم الثلاثاء ولمدة 10 ايام ويشارك فى الحملة عدد 100 رائده ريفية.

حيث بدأت فعاليات الحملة اليوم بعدد 200 قريه وحى و حارة وشارع ب13 مركز بنطاق المحافظة تم خلالها اجراء 1500 زياره باجمالى مستهدفين 7500 فرد ( 4000 سيده - 1500رجل - 2000طفل) .