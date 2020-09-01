محافظ البحر الأحمر يؤكد تنفيذ قرارات الإزالة على نفقة المخالف

كتب محمد شرقاوى

أكد اللواء عمرو حنفي ، محافظ البحر الأحمر، أنه لا تصالح مع مخالفات البناء على أملاك الدولة، مضيفا أنه تم تنفيذ إزالات صدرت منذ سنوات سابقة ضد المخالفين، مشددا على أن تنفيذ قرار الإزالة على نفقة المخالف والمتعدي على أملاك الدولة .



وأضاف محافظ البحر الأحمر ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن معظم المخالفات تمت في فترة الانفلات الأمني 2012 ، مشددا على أن مفهوم التعدى على أرض الدولة لا مصالحة ولا تصالح فيه على الإطلاق.



وكشف "حنفى"، كواليس إشرافه على تنفيذ قرار إزالة أحد الكافيهات فى وسط مدينة الغردقة ، بعدما تولى المسئولية فى المحافظة بمدة لا تتجاوز شهر ونصف، موضحا أن الكافيه تعدى على الشارع الذى تم التخطيط له فى المنظومة العمرانية وسط مدينة الغردقة وتم إزالته بالكامل على الأراض".



وأوضح "محافظ البحر الأحمر"، أن حجم المخالفات بالمحافظة بلغ مليون 324 ألف ، 353 متر تعديات وسوف يبدأ تم تنفيذ إزالة ما يقرب من الـ70% والـ30% سيتم إزالتهم خلال أيام .