محافظ أسيوط يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمواقع الأثرية والمتاحف

أسيوط/ ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فضلاً عن استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم- إلى أنه مع تفعيل قرار الحكومة بإعادة فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور بداية من اليوم فإنه تم التأكيد على اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المنشآت بتكثيف العمل والحملات الميدانية مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء باستكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

وأكد المحافظ أنه تم التنبيه على اللجان المشكلة بمتابعة الالتزام بضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم ومنها تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة وقياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها ووضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص وتوفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين والالتزام بإرتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم والالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط) مع مراعاة الإجراءات الخاصة بالأفواج السياحية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.