محافظ أسوان يلتقى شباب حملة "لأني رجل" التابعة للمجلس القومي للمرأة

أسوان عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشباب حملة "لأنى رجل"، والتى أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان على مدار 3 أيام، وذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ومنسقة الحملة.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التطوعية لمجموعة الشباب المشارك في الحملة برعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، وخاصة في التوعية المجتمعية لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية، ومنها ارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسرى، وهو الذى يعكس دور المشاركة الفعالة للمساهمة فى مساندة الجهود التنفيذية لخدمة المجتمع الأسوانى بمختلف فئاته بالشكل المطلوب.

وأشار إلى حرص المحافظة على دعم ورعاية مثل هذه المبادرات الإيجابية والفعالة التى تساهم فى التوسع فى تنظيمها لاستثمار طاقات الشباب وقدراتهم فى أعمال مفيدة ونافعة مما يؤكد على الرسالة السامية للعمل التطوعى الذى لا يهدف إلا لتحقيق الصالح العام وإعلاء روح وقيم الولاء والإنتماء لوطنهم ومجتمعم والمشاركة فى مواجهة التحديات والقضايا المعاصرة والتغلب عليها.

ومن جانبها أكدت هدى مصطفى بأن الحملة تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وشملت العديد من المؤتمرات والندوات التثقيفية داخل 9 أندية ومراكز شباب ، موضحة بأن هذه الندوات أستهدفت توجيه عدد من الرسائل وتسليط الضوء لحوالى 9 ألاف من السيدات والرجال على بعض القضايا والموضوعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وتمكينها إقتصادياً ونفسياً ، بجانب مساندتها في الأعمال المنزلية وتربية الأولاد ، بالإضافة إلى دعم عمل وتعليم المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة .