اليوم السابع
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محافظة الجيزة تبدأ تطوير شارع جزيرة العرب.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:26 م
محافظة الجيزة تبدأ تطوير شارع جزيرة العرب.. صور بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين، حيث أزالت أجهزة المحافظة الجزيرة الوسطى للشارع ومساحات كبيرة من الأرصفة تمهيدا لإعادة زراعة الشارع بشكل منسق، بالإضافة إلى توسعة الشارع ورصفه وإنارته بالكامل.
 
وأكدت محافظة الجيزة أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع المنطقة بالكامل، حيث سيتم تطوير شارع جزيرة العرب ليشبة شارع سليمان أباظة الذى تم تطويره بالدقى، مع منع استغلال الشارع في الانتظار وغلق الشارع أمام حركة المرور والاكتفاء بالانتظار صف واحد موازى للرصيف.
 
وأوضحت المحافظة أن الجزيرة الوسطى بالشارع سيعاد تخطيطها وزراعتها بالكامل مع زراعة لاند سكيب وزراعة زهور ونباتات زينة تعكس الشكل الجمالى للشارع، بالإضافة لتجديد شبكة الإنارة ليتم إضاءته الشارع بالإضاءة الحديثة مع إعادة تنسيق وصيانة أعمدة الإنارة، وإعادة تخطيط الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.
 
كما سيتم إعادة رصف الشارع وتوحيد لون الأرصفة، وتوحيد مستوى ارتفاعها، مع منع وضع حواجز حديدية أمام بعض العقارات أو البنوك لتسهيل حركة المرور ومنع توقف الشارع، مع منع مخالفات الكافيهات والمقاهى ومنع استغلالها للأرصفة.
 
وكانت انتهت محافظة الجيزة من تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى ليتحول الشارع 160 درجة، ويظهر بشكل جمالى بعد إعادة تشكيل الحديقة الوسطى له وتوسعته وفتح الجراجات المغلقة به لاستيعاب السيارات ومنع الانتظار العشوائى بالشارع واستغلاله في تسهيل حركة المرور بالمنطقة.
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها.
 
شارع سليمان أباظة نموذج لتطوير شارع جزيرة العرب
شارع سليمان أباظة نموذج لتطوير شارع جزيرة العرب

بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة (1)
بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة 

بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة (2)
بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة 

بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة (3)
بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة 

بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة (4)
بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة 

بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة (5)
بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة 

بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة (6)
بدء أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بالجيزة 

 


الجيزة

شارع جزيرة العرب

جزيرة العرب

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تطوير الشوارع

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