مجلس جامعة حلوان يكرم أساتذة الجامعة الفائزين فى انتخابات الشيوخ.. صور

كرم مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم فى جلسته التى عقدت أمس الدكتور عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، و الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب السابق، وذلك بمناسبة فوزهما فى انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التى عقدت على مدار يومين 11 - 12 أغسطس 2020.

وبدأت الفعاليات بتهنئة رئيس جامعة حلوان النواب الفائزين بثقة الناخبين، مؤكدا على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء الوطن واستكمال البناء الديمقراطى فى ظل ما نعيشه من حرية وديمقراطية وبناء للدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته بوجود عضوين من مجلس الجامعة فى مجلس الشيوخ وقدم لهما خالص الأمنيات بالسداد والتوفيق فى أداء مهامهما بما يدعم ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين، كما أعلن موافقة مجلس الجامعة على انضمامهم إلى عضوية اللجنة التأسيسية لجامعة حلوان الأهلية.

وأعقب ذلك تقديم التهنئة إلى الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بمناسبة انتهاء فترة عمادته، كما قدم الدكتور محمد عبد الحميد النشار وزير التعليم العالى الأسبق، ورئيس جامعة حلوان الأسبق الشكر لمجلس الجامعة على إعطائه الفرصة لتكريم النائبين الفائزين.

ثم ألقى النائب الدكتور عبد الحى عبيد كلمة عبر فيها عن تشرفه بعضوية مجلس جامعة حلوان على مدار 13 عاما وأشاد بالمتغيرات الإيجابية و الطفرات التى تحققت فى جامعة حلوان .

وقد أعلنت النائبة سهير عبد السلام بكل فخر عن سعادتها بانتمائها لجامعة حلوان التى قضت فى خدمتها نحو 25 عاما منها 7 سنوات فى عمادة كلية الآداب كما عبرت عن امتنانها العميق بتكريم مجلس الجامعة لها وتمنت للمجلس دوام التوفيق والسداد.

فيما قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة إلى كل من الدكتور عبد الحى عبيد، واادكتورة سهير عبد السلام عضوى مجلس الشيوخ كما قدم درع الجامعة إلى الدكتور إيهاب حمزة بمناسبة انتهاء فترة عمادته.