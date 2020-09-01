متحدث محافظة القاهرة يؤكد الاعتماد على الرصد الجوى لإزالة مخالفات البناء

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه كانت هناك جولة للمحافظ في بعض الأحياء لتفقد أعمال الإزالة وأنه لا تهاون في تنفيذ القانون خاصة في مخالفات البناء.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه في الشرابية لم يظهر الحفار، لأن المبنى كبير، واقترح نقل عملية الإزالة على شاشة في الدور الأرضى ونالت استحسان المواطنين.



وذكر أن هناك رصدا جويا لأى مخالفات، حيث حدث تغير في المنطقة بزيادة مبانى أو أدوار، موضحًا أن ذلك يطبق على مستوى المحافظة، حيث يكون هناك فريق متخصص في كل حى، ويتم المتابعة من خلال التكنولوجيا.