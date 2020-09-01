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متحدث الخارجية يكشف تفاصيل لقاء شكرى مع المبعوثة الأممية بالإنابة عن ليبيا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:56 م
متحدث الخارجية يكشف تفاصيل لقاء شكرى مع المبعوثة الأممية بالإنابة عن ليبيا السفير أحمد حافظ
كتب أحمد عرفة

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كشف السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع المبعوثة الأممية بالإنابة عن ليبيا، موضحا أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الراهنة، بجانب أنه تم التطرق إلى سبل التوصل لحلول سياسية للأزمة الليبية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن لقاء سامح شكرى مع المبعوثة الأممية بالإنابة عن ليبيا، أكد فيه وزير الخارجية على دعم مصر لتسوية سياسية في ليبيا، والتأكيد أيضا على ثوابت الموقف المصرى التى تتمثل في دعم التوصل لحل سياسى يضمن وحدة ليييا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أكد دعم مصر للدولة الوطنية بليبيا، رفض تواجد الجماعات الإرهابية داخل الأراضى الليبية بجانب رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبى.


احمد حافظ

مصر

ليبيا

ازمه ليبيا

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