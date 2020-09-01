اليوم السابع
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مباحث المصنفات تضبط شركة انتاج غير مرخصة في الجيزة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:17 ص
مباحث المصنفات تضبط شركة انتاج غير مرخصة في الجيزة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت مباحث المصنفات في ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بمحافظة الجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتصدى الجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وتوزيع سينمائى "منتهية التراخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها.. حيث تم التقابل مع "سكرتيرة بالشركة".. وبالتفتيش فى حضورها تم ضبط ( جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة مونتاج محمل عليها مصنفات فنية عبارة عن أغانى عربية مصورة وأفلام عربية وأفلام كرتون إنتاج مصرى وأفلام أجنبية ومجموعة كبيرة من مقاطع فيديو وكذا أعمال الكاستينج ) .

 


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