وأضاف بن يعقوب أن الحكومة ستراجع أيضا القيود المفروضة على حاملي تأشيرة الإقامة طويلة الأجل من دول أخرى بعد مخاوف من زيادة حادة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".