كوالالمبور (أ ش أ)

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، تعليق دخول حاملى تأشيرة الإقامة طويلة الأجل من الهند وإندونيسيا والفلبين اعتبارا من 7 سبتمبر الجارى، بسبب الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى تلك البلدان، ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن الوزير الأقدم للشؤون الأمنية إسماعيل صبري بن يعقوب، في مؤتمر صحفى، إن التعليق يشمل 6 فئات، منها فئة تصريح الإقامة الدائمة وبرنامج ماليزيا بيتي الثاني، فئة المغتربين بمن فيهم حاملي تأشيرات الزيارة المهنية وكذلك حاملي تصريح الإقامة، كما تم حظر الأزواج من المواطنين الماليزيين وأطفالهم وكذلك الطلاب من الدول الثلاث الذين يرغبون في العودة إلى ماليزيا .