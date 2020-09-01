وقال : "أنا أعول عليكم كثيرا اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، لتطبيق هذه الإجراءات وارتداء قناع الوجه واتباع كافة الإجراءات الأخرى وكافة نصائح أساتذتكم".

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من عودة فتح المدارس التي اغلقت جراء وباء فيروس كورونا.

وكانت وكالة الصحة الوطنية الفرنسية قد ابلغت عن 4771 إصابة جديدة الخميس الماضي وأكثر من 18 ألف حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي - وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أبريل الماضي.

يذكر أن المخاوف بين المعلمين وأولياء الأمور في فرنسا تتزايد من أن المدارس لن تكون قادرة على منع انتشار الفيروس لدى الأطفال في الفصول الدراسية، وطلبت نقابة معلمين بارزة من الحكومة هذا الأسبوع تأجيل بدء العام الدراسي.