ماكرون يؤكد تشكيل لبنان حكومة جديدة خلال 15 يوما..ويتعهد بمؤتمر دعم فى أكتوبر.. فيديو وصور

رسالة بيروت : إيمان حنا





أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفى يعقد حاليا بقصر الصنوبر، مقر إقامته، فى ختام زيارته للبنان والتى بدأت أمس الاثنين؛ أن لبنان ستشكل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما وحصلت على وعود من الأطراف السياسية لإنجاز الإصلاحات بشكل سريع.

وأضاف ماكرون، أسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان بأكتوبر بالتعاون مع الامم المتحدة، لكن الدعم مشروط بالتزام الحكومة والدولة بالاصلاحات المتفق عليها وفى مقدمتها القطاع المصرفى والكهرباء والاستحابة لمطالب المواطنين .

يوجز فى هذا المؤتمر نتائج الزيارة التى شملت عدة لقاءات منها الفنانة فيروز وفريق العمل الفرنسى الذى ساهم فى رفع الانقاض بمرفأ بيروت كما التقى ميشال عون ورئيس محلس النواب نبيه برى .

وفى قصر الصنوبر وقبيل انعقاد المؤتمر الصحفى أنهى عددا من المشاورات التى عقدها مع ممثلى الكتل النيابية والأخزاب السياسية فى لبنان تناول خلالها مستقبل لبنان السياسى وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة للخصول على دعم مالى دولى للبنان ولوح ماكرون اليوم أنه إذا لم يلمس نتائج فعلية خلال 3 أشهر فسيحجب الدعم المالى للبنان.

ويغادر الرئيس ماكرون صباح غد الأربعاء، وأعلن أنه على استعداد للاتيان مجددا فى ديسمبر المقبل.