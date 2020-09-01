ماكرون يؤكد استعداده لاستضافة مؤتمر دولى بشأن قضية لبنان بمنتصف أكتوبر

رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية إن الأسابيع الستة القادمة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأضاف ماكرون أنه مستعد لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر بشأن كيفية مساعدة لبنان.

وكان قد أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أنه سوف يتم مواصلة العمل من أجل استكمال تقديم المساعدات إلى لبنان، وذلك خلال لقائه مع الفرق الفرنسية العاملة فى محيط مرفأ بيروت.