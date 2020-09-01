ماكرون يؤكد أن الشهور الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنان

رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة (بوليتيكو) اليوم الثلاثاء، إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.