اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ماكرون يؤكد أن الشهور الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:27 ص
ماكرون يؤكد أن الشهور الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة (بوليتيكو) اليوم الثلاثاء، إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.

وصرح ماكرون للصحيفة بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة.

ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.

 


إيمانويل ماكرون

لبنان

مساعدات

مساعدات خارجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة