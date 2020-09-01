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ماكرون: لابد من تشكيل حكومة مميزة فى لبنان وإصلاح الكهرباء ومكافحة الفساد

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:34 م
ماكرون: لابد من تشكيل حكومة مميزة فى لبنان وإصلاح الكهرباء ومكافحة الفساد الرئيس الفرنسى ماكرون
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه لابد من تشكيل حكومة مميزة فى لبنان وإصلاح الكهرباء ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الحكومى والمصرفى، مشيرا إلى أن هناك انتخابات وعلى الشعب اللبنانى أن يقرر إيجاد واقع سياسي جديد إذا أراد ذلك، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد أكد أن بلاده أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبنانى بعد انفجار المرفأ خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أنه سوف يتم مواصلة العمل من أجل استكمال تقديم المساعدات إلى لبنان، وذلك خلال لقائه مع الفرق الفرنسية العاملة فى محيط مرفأ بيروت. 

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة (بوليتيكو) اليوم الثلاثاء، إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.

وصرح ماكرون للصحيفة، بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة.

ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.

 


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