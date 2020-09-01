اليوم السابع
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ماكرون فى صورة سيلفى مع مراسلة اليوم السابع.. ويختتم مؤتمره: من قلبى سلام لبيروت

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:49 م
ماكرون فى صورة سيلفى مع مراسلة اليوم السابع.. ويختتم مؤتمره: من قلبى سلام لبيروت ماكرون ومراسلة اليوم السابع
رسالة بيروت : إيمان حنا

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وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسائل عدة لشعب لبنان في ثاني زيارة يجريها إلى بيروت منذ تفجير المرفأ، كما التقط صورة سيلفي مع مراسلة اليوم السابع فى العاصمة اللبنانية الزميلة إيمان حنا.

واختتم ماكرون مؤتمره بقصر الصنوبر بعبارة: من قلبي سلام لبيروت، كما حرص علي التقاط صور مع الحضور.

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وخلال المؤتمر قال ماكرون إنه اتفق مع مسئولين لبنانيين علي تشكيل حكومة في غصون 15 يوما، متعهدا في الوقت نفسه بعقد مؤتمر لدعم لبنان بأكتوبر بالتعاون مع الامم المتحدة، لكن الدعم مشروط بالتزام الحكومة والدولة بالاصلاحات المتفق عليها وفى مقدمتها القطاع المصرفى والكهرباء والاستحابة لمطالب المواطنين .

ويغادر الرئيس ماكرون صباح غد الأربعاء، وقد أعلن أنه على استعداد للاتيان مجددا فى ديسمبر المقبل

 


ماكرون

لبنان

زيارة ماكرون للبنان

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