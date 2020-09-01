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ماكرون على انستجرام: نيابة عن الفرنسيين سنكون دائما إلى جانب اللبنانيين.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:21 م
ماكرون على انستجرام: نيابة عن الفرنسيين سنكون دائما إلى جانب اللبنانيين.. صور ايمانويل ماكرون
كتبت مريم بدر الدين

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وثق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته إلى لبنان بمجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"الحرية والحوار والتعايش. لبنان قوي في هذه القيم. مع الذكرى المئوية لتاريخ لبنان الكبير.. سيعرف كيف يولد من جديد من الأزمة التي يمر بها.. أقولها نيابة عن الفرنسيين: سنكون دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني".

ماكرون
ماكرون

 

من ناحية أخري أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أنه سوف يتم مواصلة العمل من أجل استكمال تقديم المساعدات إلى لبنان، وذلك خلال لقائه مع الفرق الفرنسية العاملة فى محيط مرفأ بيروت.

ماكرون يزرع شجرة ارز
ماكرون يزرع شجرة ارز

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اكد لصحيفة (بوليتيكو) اليوم الثلاثاء، إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.

العلمين الفرنسى واللبناني
العلمين الفرنسى واللبناني

وصرح ماكرون للصحيفة، بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة.

عرض جوي
عرض جوي

ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على زعماء البلاد المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية.

 


ايمانويل ماكرون

لبنان

فرنسا

انستجرام

بيروت

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