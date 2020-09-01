مؤشرات بورصة الكويت خضراء بجلسة منتصف الأسبوع وسط صعود 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 32.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5326.87 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 34.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5889.07 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% رابحاً 28.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4213.71 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.83% رابحاً 34.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4217.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 352.7 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.35%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 37.47%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 27.59%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 20.80%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.90% يليه سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 4.98%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 4.93%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن بدء تداول وحدات صندوق بيتك كابيتال ريت (بيتك ريت) في البورصة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت عن إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على شركة الكويت للتأمين بحجم تداول 4 ملايين سهم بسعر 0.350 دينار بقيمة إجمالية 1.4 مليون دينار كويتي.