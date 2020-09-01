لماذا تعتبر منطقة تونا الجبل بالمنيا من أهم الأماكن الأثرية فى مصر؟

المنيا -حسن عبد الغفار

تعد منطقة تونا الجبل بملوى من أهم المناطق الأثرية محافظة المنيا فقط بل فى مصر أيضا لما تحمله من تاريخ، وأنها لا تزال منطقة بكر تحتاج إلى الكثير من العمل لاكتشافها، اعرف لماذا تونا الجبل من أهم المناطق الأثرية فى المنيا فى 10معلومات :

1- منطقة تونا الجبل معروفة من الأسرة الـ 26 .

2- تعرف تونا الجبل كمكان ضمن عاصمة مصر فى الأسرة الـ18.

3- دولة حديثة فى القرن الـ14 ق م منذ عهد اخناتون .

4- توجد بها إحدى لوحات الحدود لمصر فى عهد اخناتون.

5- يوجد فى تونا الجبل مواقع أثرية فى غاية الأهمية.

6- تضم تونا الجبل مقبرة بادى اوزير والسراديب وهى الجبانة الأخيرة لليونان والرومان.

7- هى المنطقة التى قال عنها سامى جبرة الأثرى الكبير: لم أنه أعمالى بها وهى تحتاج إلى شغل كثير وما زالت منطقة بكرا.

8- وتوجد بها مقبرة ايزادورا والساقية وأكثر من 100 بيت جنائزى.

9- تونا الجبل منطقة هامة تاريخيا وبها أثر حديث هو استراحة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى .

10- تعد منطقة تونا الجبل الاكثر جذبا للسياحة لمكانتها وتاريخها القديم والحديث.

11- استقبلت تونا الجبل كبار السياسيين والأدباء والفنانين على أرضها ومنها انطلقت دعوة التوحيد .