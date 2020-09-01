لبنان يسجل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء إلى 17777 وفقًا للفحوصات المخبرية بالمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 171 حالة، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10713 فحصًا شمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.