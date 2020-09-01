وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن 20 أغسطس الماضى، أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

وقال بومبيو، فى الـ27 من أغسطس، إن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران فى 20 سبتمبر.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وشهدت العلاقات الأمريكية-الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على طهران شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.