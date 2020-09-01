أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن استعداد بلاده لدعم حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لافروف، خلال كلمته فى جامعة العلاقات الدولية بموسكو - وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء "مستعدون لدعم حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران ومستعدون للمساعدة في تهيئة الظروف لذلك الحوار، إذا كان الطرفان مهتمين بذلك. ومن الأفضل دوما أن تعبر عن مطالباتك مباشرة وأن تعلم الرد عليها في حينها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن 20 أغسطس الماضى، أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.
وقال بومبيو، فى الـ27 من أغسطس، إن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران فى 20 سبتمبر.
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وشهدت العلاقات الأمريكية-الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على طهران شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.
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