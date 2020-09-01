كينيا تُسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا ارتفع إلى 34101 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 577 شخصًا.