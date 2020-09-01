اليوم السابع
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كوشنر يعلن عن خطة الرئيس الأمريكى لحل القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:09 م
كوشنر يعلن عن خطة الرئيس الأمريكى لحل القضية الفلسطينية كوشنر
كتب أحمد عرفة

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قال جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة ترامب ستكون أساسا لحل القضية الفلسطينية، متابعا: لن يحل السلام إلا من خلال رغبة فلسطينية إسرائيلية.

وأضاف كبير مستشارى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاءه بقناة سكاى نيوز الإخبارية، أن السلام مع الإمارات سيمكّن المسلمين من زيارة الأقصى، مشيرا إلى أن الإمارات تملك سجلا حافلا في التسامح الديني.

وأوضح جاريد كوشنر، أن الإمارات شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه، متابعا: لن يحل السلام إلا من خلال رغبة فلسطينية إسرائيلية.

 

 


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