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كوشنر يعتبر السلام بين الإمارات وإسرائيل أكبر انجاز بالمنطقة الفترة الأخيرة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:16 م
كوشنر يعتبر السلام بين الإمارات وإسرائيل أكبر انجاز بالمنطقة الفترة الأخيرة جاريد كوشنر
كتب محمد عبد العظيم

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أكد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركى لسكاي نيوز عربية، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أكبر إنجاز تحقق في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وكان جاريد كوشنر، قد أعرب عن أمله فى أن تكون الرحلة الإسرائيلية باكورة الرحلات بين إسرائيل والإمارات، مؤكدا أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبا واسعا فى العالم.

وأشاد كوشنر خلال كلمة له بعد وصوله مع وفد إسرائيلى إلى دولة الإمارات، بشجاعة ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، فى التوصل لاتفاق السلام، مقدما الشكر أيضا لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وقال كوشنر: السلام أمر ضرورى لشعوب الشرق الأوسط، بعدما عانت تلك الشعوب من الحروب والفقر.


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