كندا تتعاقد مع شركتين أمريكيتين للحصول على ملايين الجرعات من لقاح كورونا

كتبت ـ أمل علام

توصلت كندا إلى اتفاقيات مع شركتي نوفافاكس Novavax وجونسون آند جونسون Johnson & Johnson الأمريكيتين لتأمين ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا"Covid-19 " كما وقعت الحكومة اتفاقيات مع شركتى فايزرPfizer ومودرنا " Moderna " للوصول إلى ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا التجريبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وأضاف الموقع، إن الصفقات ترفع الحد الأقصى لجرعات اللقاح التي يمكن إتاحتها للكنديين إلى 190 مليونًا، وعدد سكان كندا أقل بقليل من 38 مليونًا.

قال جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى: "لقد بحثنا عن توقيع اتفاقيات مع العديد من الشركات المختلفة لأننا لا نعرف حقًا من سيكون أول من يطور لقاحًا، ومن أين سيأتي"، مضيفًا: يجب أن تكون قادرًا على تحصين أكبر عدد ممكن من الكنديين.

من جانبه، قال ستانلي سي إرك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفافاكس Novavax، في بيان: إننا نمضي قدمًا في التطوير السريري للقاح " NVX-CoV2373 "مع شعور قوي بالإلحاح في سعينا لتقديم لقاح لحماية العالم، ويسعدنا العمل مع الحكومة الكندية على توفير لقاح لفيروس كورونا COVID-19، وهي خطوة أساسية لضمان الوصول الواسع للقاح.

قالت نوفافاكس وكندا إنهما تتوقعان الانتهاء من اتفاقية شراء مسبقة، والتي بموجبها ستقوم شركة تطوير اللقاحات الأمريكية بتوريد جرعات من لقاح كورونا COVID-19 الخاص بها، "NVX-CoV2373 "، إلى كندا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، وبموجب الصفقة، ستقوم شركة" Novavox" نوفافاكس بتوريد ما يصل إلى 76 مليون جرعة من اللقاح لكندا.

وقال الموقع، إنه يخضع مرشح لقاح NVX-CoV2373 من Novavax حاليًا لتجارب سريرية متعددة للمرحلة 2.

وقالت الشركة، إن الاختبارات المبكرة أظهرت أن مرشحها "جيد التحمل بشكل عام" وأثار "استجابة قوية للأجسام المضادة".

وبالمثل، وافقت شركة جونسون Johnson & Johnson على توفير ما يصل إلى 38 مليون جرعة من لقاحها المرشحAd26.COV2.S ، وفقًا لبيان آخر.

وفي جميع أنحاء العالم، يتم تطوير ما يصل إلى 200 لقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 و7 مرشحين على الأقل في المرحلة النهائية من الاختبارات السريرية.