كثرة الحروف الساكنة فى لغة بلد ما تعزز انتشار كورونا.. اعرف ليه

كتبت فاطمة خليل

كشف عالم لغويات من جامعة "رودن" في روسيا أن عدد حالات فيروس كورونا في بلد ما قد يكون مرتبطًا بعدد الحروف الساكنة المطلوبة في لغتها الرسمية، وأوضح أن الحروف الساكنة المستنشقة، أي الأصوات المصحوبة بالزفير قد تعزز انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نشر موقع "ميديكال".

وينتشر كوفيد 19 بشكل أساسي من خلال قطرات السوائل القادمة من الممرات التنفسية للشخص المصاب ينتشر المرض بشكل أسرع من خلال السعال أو العطس، حيث تزداد سرعة القطرات في هذه الحالات.

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي المحادثة المنتظمة أيضًا إلى الإصابة، وتعتمد كمية القطرات الناتجة على الأصوات التي يصدرها المتحدث المصاب ولم يتم التعرف على الأصوات الدقيقة التي تضيف أكثر إلى انتشار COVID-19 والفيروسات الأخرى لكن اقترح أحد اللغويين أنها قد تشمل الحروف الساكنة المستنشقة، أي الأصوات المصحوبة بالزفير.





تم طرح مسألة الارتباط بين انتشار العدوى ولغة الأشخاص المصابين لأول مرة في عام 2003، بعد تفشي فيروس السارس في جنوب الصين عندما تم تسجيل أكثر من 8000 حالة في 26 دولة استحوذت الولايات المتحدة على 70 منهم ، لكن اليابان لم يكن لديها مريض واحد، على الرغم من حقيقة أن عدد السياح اليابانيين في الصين في ذلك الوقت كان أعلى بكثير من عدد المسافرين الأمريكيين (3.2 مليون مقابل 2.3 مليون ، على التوالي) .

اقترح بعض العلماء تفسيرا لغويا: تحدث موظفو المتاجر الصينية إلى السياح الأمريكيين باللغة الإنجليزية، والضيوف اليابانيين باللغة اليابانية.

وجد عالم اللغة بجامعة رودن جورجيوس جورجيو نفس الارتباط لـ COVID-19 فعلى عكس اللغة اليابانية ، في اللغة الإنجليزية يتم استخدام الحروف الساكنة [p] و [t] و [k] وعندما يتم نطقها، يتم إطلاق العديد من القطيرات الصغيرة من الممرات التنفسية لمكبر الصوت في الهواء.

قد تحتوي هذه القطرات على جزيئات فيروسية اليابانية لديها عدد أقل من الحروف الساكنة، وبالتالي فإن المتحدثين اليابانيين ينتجون قطرات أقل المحمولة جواً أثناء المحادثة.

و لتأكيد ما إذا كان المتحدثون باللغات الغنية بالحروف الساكنة المستنشقة أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 ، استخدم اللغوي RUDN البيانات الرسمية لـ 26 دولة مع أكثر من 1000 حالة COVID-19 مسجلة اعتبارًا من 23 مارس 2020.

قال جورجيوس جورجيو : "لم تشمل دراستنا سويسرا لأن لديها العديد من اللغات الرسمية واستبعدنا أيضًا البلدان التي بها عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من الحالات لكل مليون مقيم (مثل إيطاليا واليابان ، على التوالي) ".

تم تقسيم اللغات في الدراسة إلى مجموعتين من خلال وجود أو عدم وجود الحروف الساكنة المستنشقة.

ووفقًا للعلماء ، على الرغم من أن المجموعات لم تظهر فروقًا ذات دلالة إحصائية ، فإن البلدان التي تحدثت في الغالب بلغات المجموعة الأولى كان لديها المزيد من حالات كورونا 255 لكل مليون مقيم (مقابل 206 حالة في المجموعة الثانية) .

وأضاف جورجيوس: "على الرغم من عدم ملاحظة أي علاقة واضحة، إلا أننا لا نستبعد أن يكون انتشار كوفيد 19 يرجع جزئيًا إلى وجود الحروف الساكنة المطلوبة في لغة الاتصال الرئيسية للبلد. ويمكن أن تكون هذه نظرة ثاقبة لعلماء الأوبئة".

ومع ذلك ، يدرك الباحثون في هذه الورقة أنه من الصعب تحديد مثل هذه العلاقة بسبب القيود التجريبية، على سبيل المثال ، مقاييس المسافة الاجتماعية المختلفة المتخذة في كل بلد وحقيقة أننا لا نعرف بالضبط الخلفية اللغوية للمتحدثين في كل بلد، تجعل الافتراض الأولي للورقة مجرد فرضية ومع ذلك ، فإن هذه الفرضية لها أسس قوية ويمكن دراستها في دراسة مستقبلية واسعة النطاق.

يمكن أن تساعد هذه البيانات في إنشاء نماذج أكثر دقة لوصف انتشار COVID-19 وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة Medical Hypotheses.