كبير مستشارى الرئيس الأمريكى يزور قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قام الوفد الأمريكي الزائر لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي اليوم بزيارة لقاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي، بحسب وكالة وام الإماراتية. كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر القاعدة.. اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

تم تسليط الضوء خلال الإيجاز الذي عرض على الوفد في جلسة مغلقة..على العديد من برامج العمل المشترك بين القوات المسلحة للبلدين الشريكين على مدى ثلاثة عقود التي أثمرت عن بلورة علاقة دفاعيه مميزه ساهمت في المحافظة على السلم والأمن في المنطقة.

كما أطلع الوفد على آليات العمل والتنسيق العملياتي والمعلوماتي بين البلدين في المجالات ذات العلاقة بمحاربة الإرهاب والتطرف.

كما قام الوفد بزيارة مركز العمليات المشترك للقاعدة والاستماع لإيجاز من فريق العمل عن الإمكانات النوعية المتطورة والمتوفرة بالمركز والتي تعد نموذجاً فريدا من نوعه بالمنطقة.

وأبدى الوفد إعجابه بما حققته القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات من تطور نوعي ساهم في رفع قدرة قواتنا المسلحة على المشاركة الفعالة في العديد من عمليات التحالف الدولية ضد الإرهاب والتطرف.

وكان وصل كوشنر إلى الإمارات على متن أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي أمس الاثنين مع غيره من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لإجراء مباحثات مع القيادة الإماراتية.