كاتب صحفى يؤكد قوة وترابط العلاقات بين مصر والسعودية

كتب أحمد عرفة

أكد أشرف العشرى، مدير تحرير الأهرام، أهمية العلاقات القوية بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية، موضحا أن العلاقات المصرية السعودية الأكثر ترابطا وعمقا في المنطقة، وهناك تعاون مشترك قوى بين البلدين.



وأضاف مدير تحرير الأهرام، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل النموذج الأكثر قوة في العلاقات، حيث إن هناك الكثير من الروابط التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أن مصر حريصة على الحفاظ على الأمن القومى السعودى.



وأوضح مدير تحرير الأهرام، أن مصر تعتبر الأمن القومى السعودى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وأن أي اعتداء على الأمن السعودى هو مساس بالأمن المصرى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد في أكثر من مرة أن أمن الخليج خط أحمر، وأن أي مساس به هو مساس بالأمن القومى المصرى.